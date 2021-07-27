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Вирусолог Тимаков посоветовал перенесшим COVID-19 обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами

, 15:43 Источник: Вести FM

Вирусолог Тимаков посоветовал перенесшим COVID-19 обратиться к врачу при появлении пятен перед глазами
кабинет окулиста, pixabay.com

Врач-вирусолог Евгений Тимаков в беседе с журналистами во вторник заявил, что перенесшим коронавирусную инфекцию людям следует срочно обратиться к врачу в случае появления пятен перед глазами.

Евгений Тимаков заметил, что переболевшим коронавирусом необходимо очень внимательно относиться к своему зрению. Если перед глазами появляются пятна, то это может быть признаком тромбоза сосудов сетчатки. Зрение в данном случае не ухудшается, однако следует срочно обратиться к окулисту, поскольку это можно скорректировать на ранних этапах.

Кроме того, после перенесенного COVID-19 особое внимание стоит уделять состоянию вегетососудистой системы и наблюдаться у кардиолога и невропатолога.

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