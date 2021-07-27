Инфекционист Алексей Николаев: об особенностях гепатита А и борьбе с ним

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27 июля 2021, 14:06

Сегодня, в условиях пандемии COVID-19, нельзя забывать о риске заразиться другими вирусами, которые, как и раньше, подстерегают нас в повседневной жизни. Как, например, гепатиты. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. В 2021 году день борьбы с этим заболеванием проводится под лозунгом «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать». Если принять необходимые меры, то задача снизить заболеваемость до нуля к 2030 году может быть вполне осуществима. Но для того, чтобы по-настоящему эффективно противостоять врагу-гепатиту, нужно понимать его особенности и, собственно, знать методы этой борьбы. Об этом мы говорили с заведующим инфекционным отделением Детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича Алексеем Николаевым.

Все мы помним с детства, что гепатит А – это «болезнь грязных рук». Распространяется гепатит А значительно проще и обширнее, чем его более опасные «родственники» - например, гепатиты В или С. Но и протекает в большинстве случаев не так тяжело.

Что за зверь?

- У гепатита А самая маленькая летальность из всех гепатитов – порядка 0,2-0,5%. В основном, это те группы пациентов, у которых течение болезни может проходить в более тяжелой форме – дети до двух лет, пожилые граждане, а также страдающие заболеваниями печени алкоголизмом, наркоманией, леи с иммунодефицитом. При этом гепатит А является единственным гепатитом, не дающим хронизации. А хронизация – одна из самых опасных сторон болезни. Например, хронический гепатит В приводит к циррозу или раку печени. А если человек переболел гепатитом А один раз, то больше он уже не заболеет, - рассказал Алексей Николаев.

Коварность гепатита А в том, что он умеет «скрываться»: зачастую его переносчики болеют бессимптомно, успевая заразить множество человек вокруг себя. Которые, в свою очередь, также заражают еще большее количество человек.

- Вирус гепатита А передается через окружающую среду. Человек выделяет в нее вирус, другой его подхватывает и так далее… Причем инфицирующая доза очень низкая – достаточно только несколько сотен вирусных тел, чтобы они, попав в организм человека, возбудили болезнь. Это очень маленький показатель для вируса – вирусные тела исчисляются миллиардами, - указал врач.

Из-за того, что один заразившийся гепатитом А может выделять такое количество вирусных тел, которого будет достаточно для заражения сотен людей, эта болезнь имеет склонность к эпидемиологическому распространению. Также эксперт напомнил о сезонности гепатита А:

- Активность вируса – теплое время года: июль, в большей степени – августа, сентябрь. Тем более, сейчас у нас идет разлив водоемов, паводок. Это способствует распространению инфекции.

Алексей Николаев рассказал о классическом течении гепатита А и главной его опасности:

- Инкубационный период – от нескольких дней до двух-трех месяцев. В этот период заболевание никак себя не проявляет, а человек не знает, что заразился. Далее до нескольких недель у заболевшего наблюдаются интоксикация, лихорадка, слабость, больной отказывается от еды. Эти симптомы очень похожи на симптомы ОРВИ. И в этот период человек уже становится заразным. Потом у него желтеют глаза, язык, кожа – начинается «желтушный» период. Период выздоровления занимает до нескольких месяцев. Только малая часть заразившихся болеет видимо: 10% детей и 20% взрослых. Остальные – это бессимптомные носители. И вот они в это время могут заражать людей вокруг.

Где «охотится»?

В период отпусков, на фоне постепенного открытия границ и непреодолимого желания граждан, уставших от изоляции, рвануть куда-нибудь за рубеж, нужно помнить, что в ряде стран нас может (и обязательно будет) подстерегать гепатит А.

- Особенно неблагополучные страны по гепатиту А – это страны Юго-Восточной Азии, Египет, Северная Африка, Южная Америка, страны Карибского бассейна. При этом кое-где в ЮВАО все население успевает переболеть гепатитом А до десятилетнего возраста. У нас, не будем забывать, под боком наш многомиллионный сосед – Китай, где люди также, как и мы, живут и болеют. И через притоки Амура многое от них попадает к нам. Но также нужно помнить, что и мы сами загрязняем наши реки. Нам тоже многому нужно учиться, чтобы жить в мире с экологией. А что касается Амура и других местных водоемов, я не отправил бы своих детей купаться в них сейчас, потому что это действительно опасно. Также, отмечу, велика вероятность заразиться на пешеходных фонтанах, как это было у нас в Хабаровске несколько лет назад, когда дети массово подхватили инфекцию, играя в таких фонтанах, - напомнил Алексей Николаев.

Как победить?

Эксперт рассказал о главных правилах, которые позволят максимально обезопасить себя от риска заражения гепатитом А:

- Прежде всего нужно тщательно мыть руки. Вакцинироваться. Я считаю, что лучше привиться, чем переболеть. Если дома остается легкий больной – человек заболел в легкой форме, и врачи прописали ему лечение на дому без госпитализации – то нужно соблюдать жесткие меры гигиены: кипятить белье, обеззараживать поверхности, пить только кипяченую воду – даже не фильтрованную, а именно кипяченую! Помните, что вирус очень устойчив к окружающей среде. Даже при высыхании он живет еще несколько суток, а в воде (чем холоднее, тем больше) может жить годами. Но легко гибнет при кипячении. Поэтому фрукты и овощи тоже следует мыть кипяченой водой. Если хотите ехать в другую страну, поинтересуйтесь, чем там болеют люди. И если в списке болезней есть гепатит А, лучше заранее привиться. Также нужно соблюдать диету и не злоупотреблять алкоголем. Очень важно слушать советы врачей – если почувствуете недомогание, надо обратиться к специалисту, чтобы правильное лечение было назначено сразу.

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