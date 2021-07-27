В Челябинской области выросла смертность от ковида

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27 июля 2021, 11:22 Анна Семенова

Челябинцы забыли о правилах безопасности и заболеваемость пошла вверх. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За сутки от вируса скончалось 16 человек

Количество заболевших в регионе продолжает неуклонно расти. Люди забывают о правилах личной безопасности, пренебрегают вакцинацией.

- На моем предприятии из всех работников привилось только два человека, - рассказывает челябинец Александр. – В итоге вчера сразу у двоих непривитых подтвердился коронавирус, лежат с температурой, без обоняния.

По сообщению минздрава, за сутки прирост заболевших по области составил 329 человек. Серьезно выросло и количество смертей. За 24 часа скончались 16 человек, это гораздо больше, чем в последние несколько дней, до этого фиксировалось 12-13 смертей в день.

Кстати, для тех, кто ждал, в регион завезли партию вакцины «Спутник Лайт». Это облегченная версия «Спутника V», где вводится лишь одна доза.

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