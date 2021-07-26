Врач-дерматолог перечислил признаки рака кожи у детей

Врач-дерматолог Богдан Литвиненко перечислил признаки рака кожи у детей. В беседе с известным педиатром Евгением Комаровским доктор Литвиненко посоветовал родителям немедленно обратиться к врачу в случае обнаружения у детей подозрительных родинок на их теле.
"Родинки должны быть: симметричные, иметь ровный край, однородные по цвету, диаметром менее 6 мм. Если вы видите, что они меняют цвет, размер, границы, на них появляются корочки, трещины или родинка вообще пропала, то срочно нужно обратиться к врачу", - написал Комаровский в Инстаграм.
Литвиненко и Комаровский призвали при появлении отклонений вести ребенка к к врачу. Они пояснили, что если вовремя диагностировать и начать лечить, можно предотвратить возможное развитие одной из наиболее злокачественных опухолей — меланомы.
Также детский врач и дерматолог призвали защищать кожу детей специальными средствами от солнца.
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