Челябинская область получит средства из федерального бюджета

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26 июля 2021, 12:41 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Они будут направлены на здравоохранение.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» составил индекс регионов УрФО по объему поддержки региональных систем здравоохранения федеральным правительством.

На первом месте расположилась Челябинская область. Южному Уралу выделено 1 573 766 тысяч рублей. Замыкает рейтинг Ханты-Мансийский автономный округ, который получит 285 849 тысяч рублей.

Авторы отмечают, что основой исследования стало распоряжение Правительства РФ от 20 июля. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направляются на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Всего регионы страны получат свыше 85 миллиардов рублей.

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