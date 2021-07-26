Челябинская область получит средства из федерального бюджета
26 июля 2021, 12:41 Татьяна Михайлова
Они будут направлены на здравоохранение.
Телеграм-канал «Глав.Индекс» составил индекс регионов УрФО по объему поддержки региональных систем здравоохранения федеральным правительством.
На первом месте расположилась Челябинская область. Южному Уралу выделено 1 573 766 тысяч рублей. Замыкает рейтинг Ханты-Мансийский автономный округ, который получит 285 849 тысяч рублей.
Авторы отмечают, что основой исследования стало распоряжение Правительства РФ от 20 июля. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направляются на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Всего регионы страны получат свыше 85 миллиардов рублей.
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