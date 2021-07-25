В Челябинской области за сутки заболел ковидом 321 человек

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25 июля 2021, 13:50 Анна Семенова

Каждый день статистика не радует снижением. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

13 человек скончались от опасного вируса

Ежедневное количество южноуральцев, ставших жертвами коронавируса, никак не желает уменьшаться. По сообщению минздрава, за сутки прирост заболевших составил 321 человек. В то время как выписали из больниц куда меньше – 201 человека. Смертей также немало. 13 человек скончались от опасного вируса за последние 24 часа.

Кстати, пару дней назад в регион поступила большая партия вакцины «Спутник V». 39 000 доз отправили по разным медучреждениям. Сделать прививку можно в поликлинике, записавшись на портале Госуслуг. Также каждые выходные вакцинация проводится в торгово-развлекательных комплексах по всей области.

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