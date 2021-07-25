В Челябинской области за сутки заболел ковидом 321 человек
25 июля 2021, 13:50 Анна Семенова
13 человек скончались от опасного вируса
Ежедневное количество южноуральцев, ставших жертвами коронавируса, никак не желает уменьшаться. По сообщению минздрава, за сутки прирост заболевших составил 321 человек. В то время как выписали из больниц куда меньше – 201 человека. Смертей также немало. 13 человек скончались от опасного вируса за последние 24 часа.
Кстати, пару дней назад в регион поступила большая партия вакцины «Спутник V». 39 000 доз отправили по разным медучреждениям. Сделать прививку можно в поликлинике, записавшись на портале Госуслуг. Также каждые выходные вакцинация проводится в торгово-развлекательных комплексах по всей области.
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