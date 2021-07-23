Вакцинация почти полностью защищает от тяжелого течения болезни

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23 июля 2021, 13:11 Источник: Эхо Москвы

В Великобритании на днях отменили все карантинные ограничения, несмотря на то, что число заражений (выявленных случаев) COVID-19 продолжает расти, и практически все они вызваны супер-инфекционным штаммом Дельта.



Хотя точная статистика неизвестна, сейчас очевидно, что вирус заражает многих вакцинированных. Тем не менее, британцы сочли, что восстановление экономики для них важнее, чем сдерживание эпидемии.



По статистике нарастающая третья волна эпидемии не сопровождается третьей волной смертности. В первую и вторую волны ежедневное число умерших от Ковида точно следовало за числом заразившихся. Сейчас такого не происходит: 18 июля, например, в Великобритании было зарегистрировано 48,161 новых положительных тестов на Ковид и только 25 смертельных случаев.



Что же происходит в России? Здесь третья волна тоже в основном вызвана дельта-штаммом, но нарастает она как по линии заражения, так и по линии смертности. 22 июля на 23,704 новых случаев заражения зарегистрировано 783 смерти. В пересчёте на 100 тыс. заразившихся смертность в России почти в 16 раз выше!



В чем разница? В вакцинации конечно! В Англии она началась в феврале и на сегодня полностью вакцинировано 55% британцев. В России сегодня вакцинировано только 15%. Действительно, вакцина не полностью защищает от вируса, но она практически полностью защищает заразившихся от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Неудивительно, что среди умерших вакцинированных практически нет.

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