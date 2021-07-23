В России не оказалось врачей для пересадки почек детям с малым весом

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23 июля 2021, 12:10

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека признал ситуацию, сложившуюся в детской трансплантологии, как критическую.



Из-за разногласий с администрацией НМИЦ здоровья детей хирурги-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Раппопорт были вынуждены уволиться, что привело к остановке пересадки почек детям с малым весом. Уже на протяжении двух месяцев пациенты известных врачей вынуждены «сидеть» на гемодиализе.



Потребность в таких операциях в России составляет порядка 300 в год. Надежда Раппопорт сожалеет, что не может помочь детям, которые рискуют умереть, если им не будет оказана хирургическая помощь в самое ближайшее время. Единственный шанс спасения жизни таких детей - это набор веса и операция, объясняет Раппопорт.



В НМИЦ так и не смогли заменить опытных хирургов другими кадрами. Имеющиеся сегодня трансплантологи отказываются проводить такие операции, так как не имеют навыков и опыта. Родители больных детей ждут, когда Каабак и Раппопорт устроятся в другую клинику. Пациенты также заинтересованы в создании единого реестра донорских органов, чтобы нуждающиеся в пересадке имели одинаковые возможности получения медицинских услуг.

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