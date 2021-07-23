Ученые разработали новый способ лечения рака молочных желез

Как сообщает РИА Новости, ученые из Иллинойского университета в Урбан-Шампейне (США - прим. ред.) выработали новый метод лечения рака молочных желез, который уничтожает до 100% опухолевых клеток.
С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Science Translational Medicine.
Ученые создали препарат ErSo, который борется не только с опухолями, но и с метастазами.
Давид Шапиро, один из биохимиков - авторов исследования, добавил: "Даже когда несколько раковых клеток выживают, позволяя опухолям вырасти снова в течение нескольких месяцев, новообразования остаются полностью чувствительными к повторному лечению с помощью ErSO".
Пока что опыты проводились на мышах, однако ученые собираются проводить опыты на людях с различными раковыми опухолями.
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