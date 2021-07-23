Китай отказывается от сотрудничества с иностранными вирусологами

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23 июля 2021, 11:13

Всемирная организация здравоохранения планирует провести второе расследование происхождения коронавируса. В Китае считают, что в этом уже нет необходимости, и планы ВОЗ противоречат здравому смыслу.



В международной организации признают версию утечки вируса из лаборатории в Ухане слабоизученной. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал Китай к сотрудничеству по данному вопросу. Долг учёных перед всем миром понять, что произошло. Нельзя политизировать работу вирусологов, заявил руководитель ведомства.



Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев считает, что противоречия Пекина и ВОЗ будут длительными. Власти Китая не допустят нового расследования. Пекин не примет ответственности за появление и распространение смертельной инфекции.



Особую заинтересованность в изучении данного вопроса проявляют американские учёные. В Белом доме неоднократно заявляли, что вирус создан в лабораторных условиях. Экс-президент США Дональд Трамп обвинял Китай в подкупе руководства ВОЗ. КНР делает самые большие взносы в международную организацию. Байдену придётся исправлять ситуацию. Новый руководитель ВОЗ работает с оглядкой на США, отметил Карнеев.





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