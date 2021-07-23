В Челябинской области дети и подростки стали чаще болеть кишечными инфекциями

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23 июля 2021, 10:11 Анна Семенова

Не забывайте чаще мыть руки! Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

О правилах личной гигиены южноуральцы вновь стали забывать

В прошлом году из-за начавшейся пандемии коронавируса люди стали очень трепетно относиться к личной гигиене. По сто раз на дню мыли руки, пользовались антисептиками и влажными салфетками, носили маски. И врачи констатировали: кишечные инфекции сошли на нет!

Однако в текущем сезоне картина наблюдается совсем иная. Южноуральцы расслабились, забыли о простых правилах защиты. И вот – «кишечка» вернулась и вступила в свои права в разгар жаркого лета.

По сообщению Роспотребнадзора, в сравнении с 2020 годом количество заболевших выросло вдвое. Страдают в основном подростки и дети. К счастью, вспышек внутри детских коллективов пока нет.

Избежать острых кишечных инфекций довольно несложно. Не стоит есть еду в непредназначенных для этого местах, кипятите воду из-под крана перед тем, как пить ее. Не стоит купаться на необорудованных пляжах и под табличками «Купание запрещено».

Что касается роста заболевших коронавирусом, то он также по-прежнему наблюдается. За последние сутки подтвердилось 312 новых случаев. Скончались 15 человек, 13 из которых – непосредственно от ковида.

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