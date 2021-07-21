В Москве начались клинические испытания «Спутника V» для детей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 июля 2021, 11:12

В России третья волна эпидемии возникла из-за слабого иммунитета населения. Независимо от возраста, уровень инфицированности среди не вакцинированных людей намного выше, чем у тех, кто уже поставил прививку.



В стране дети и подростки составляют 22% населения. Пока они не подлежат обязательной вакцинации. Испытания эффективности и безопасности «Спутника V» для подростков 12-17 лет в Москве только начались. Врачи уверены, что после прививки риски заболевания среди детей будут значительно снижены. Дети также умирают от коронавируса. С начала пандемии от ковида скончалось более 300 несовершеннолетних.



Более, чем у 4 тысяч детей были обнаружены серьёзные осложнения. В основном поражались лёгкие, почки, нарушалась работа кишечника. Около 25% заражённых детей после выздоровления испытывают повышенную утомляемость.



Если ребёнок будет вакцинированным, он не сможет выступать в качестве носителя инфекции. Ситуация схожа с прививкой от краснухи. Вакцинация детей также позволит исключить закрытия учебных заведений. Как только станет известно, что «Спутник» безопасен, правительство примет решение о массовой вакцинации несовершеннолетних.





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