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Врач-колопроктолог объяснил, как выявить у себя рак кишечника

, 10:55 ,

Врач-колопроктолог объяснил, как выявить у себя рак кишечника
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, санкт-петербургский врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки.

К ним специалист относит:

—кровотечения при дефекации (процесс выделения кала прим. ред.)  разной степени выраженности;

—слизь в стуле;

—ощущение инородного тела в заднем проходе;

—расстройства дефекации.

«Даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса», — отметил  врач.

Для выявления ранних признаков рака кишечника медик посоветовал провести процедуру иммунохимического теста на содержание скрытой крови. Если он окажется положительным, то сделать  ФКС (эндоскопическое исследование прямой и толстой кишки с помощью прибора прим. ред.).

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