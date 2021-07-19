Врач-колопроктолог объяснил, как выявить у себя рак кишечника

Как сообщает РИА Новости, санкт-петербургский врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый рассказал на портале "Доктор Питер" о первых признаках рака толстой кишки.
К ним специалист относит:
—кровотечения при дефекации (процесс выделения кала прим. ред.) разной степени выраженности;
—слизь в стуле;
—ощущение инородного тела в заднем проходе;
—расстройства дефекации.
«Даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса», — отметил врач.
Для выявления ранних признаков рака кишечника медик посоветовал провести процедуру иммунохимического теста на содержание скрытой крови. Если он окажется положительным, то сделать ФКС (эндоскопическое исследование прямой и толстой кишки с помощью прибора прим. ред.).
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