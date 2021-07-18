За сутки в Челябинской области от ковида скончались 12 человек

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18 июля 2021, 10:44 Анна Семенова

Не все могут справиться с болезнью. фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Прирост заболевших составил 294 человека

Третья волна коронавируса продолжается в Челябинской области. На 18 июля, по сообщению Минздрава, подтверждено 70 813 случаев заболевания. За сутки прирост составил 294 человека, школьников, к счастью, среди них нет. За 24 часа было проведено 12 445 тестов на ковид.

Не смогли справиться с болезнью 13 человек. 12 из них умерли непосредственно от коронавируса, еще один – от последствий заболевания.

В регион поступило две крупные партии вакцины «Спутник V», записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг. Также каждые выходные выездные бригады работают в торгово-развлекательных комплексах. Сегодня, 18 июля, в Челябинске до 17 часов можно сделать прививку в ТРК «Кольцо», до 16 часов – в «Роднике». В Магнитогорске до 15 часов ждут желающих в ТРК «Семейный парк». В Миассе приходить нужно в ТРК «Слон» до 16 часов. В Златоусте можно успеть привиться до 17 часов в ТРК «Тарелка». В Кыштыме врачи будут дежурить в ТЦ «Радуга» до 14 часов. При се6е иметь СНИЛС, полис и паспорт.

Также продолжает свою работу горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16. По вопросам психологической помощи можно обратиться по телефону: 8 (351) 269-77-77.

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