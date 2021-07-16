Если население мира не будет прививаться, появятся новые виды более опасных штаммов вируса

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16 июля 2021, 12:53

Немецкие учёные, разработавшие математическую модель для прогнозирования ситуации с коронавирусом, считают вакцинацию главным инструментом борьбы с новыми штаммами. Если население мира не будет прививаться, появятся ещё несколько видов инфекции. Их степень опасности будет стремительно увеличиваться. Вирусы смогут приспосабливаться к новым условиям и препаратам.



Учёные предполагают, что вакцинация 80% населения полностью остановит распространение вируса. Примером тому является Израиль, где удалось вакцинировать более половины населения. Количество новых случаев уменьшается по мере увеличения числа привитых. Вместе с вакцинацией важно соблюдать условия ограничения. Пока не выработался необходимый объём антител, человек должен использовать средства индивидуальной защиты, и исключать посещение мест массового скопления людей.



Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что для появления новых штаммов нужны источники. Вакцинированные люди не могут выступать переносчиками вируса. В России в настоящее время преобладает вариант «Дельта». Скорее всего, штаммы будут формироваться на основе данного вида. Остальные будут просто вытеснены. Штамму «Лямбде» понадобиться порядка пяти лет, чтобы заразить людей, переболевших «Дельтой».





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