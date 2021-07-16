Врач Шарапова перечислила заболевания, при которых следует употреблять арбуз в ограниченных количествах

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16 июля 2021, 08:31 Источник: Доктор Питер

арбуз, фото: pixels.com

Главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, доктор медицинский наук Ольга Шарапова рассказала, кому следует отказаться от употребления популярного летом фрукта - арбуза.

Шарапова отметила, что арбуз содержит множество полезных веществ: витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций, натрий и фосфор – макроэлемент, который помогает восполнить запас жидкости в организме и регулировать температуру тела. По ее словам, ягода утоляет жажду и голод, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление, выводит шлаки из организма. При этом, несмотря на все полезные свойства этого плода, отдельным категориям людей его следует употреблять в ограниченных количествах, добавила врач.

«… советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы», - пояснила Шарапова.

Кроме того, врач советует кушать арбуз по 200-300 граммов в день до обеда. Она призывает не совмещать его с другими продуктами.

Также врач напомнила, что употребление арбуза раньше августа повышает риск приобрести некачественный товар или привести к отравлению.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, что арбуз нельзя есть людям с сахарным диабетом.

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