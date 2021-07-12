Редакция «Аргументы Недели» начинает «вакцинное расследование»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 июля 2021, 20:04

Фото: cоцсети

Ожесточенность споров между привитыми и непривитыми, верящими официальному мнению и ставящими под сомнение любой «чих» власти, старающейся вакцинировать максимальное число граждан, достигла уровня противостояния красных и белых времен гражданской войны.

Интернет и WhatsApp заполонены роликами:

- о мак-адресах и прочих электронных «следах», присвоенных во время вакцинации;

- липнущих к телу металлических предметов в месте укола;

-«пищащих» у кожи привитых граждан датчики.

С другой стороны, постоянные вопли из телевизора: «прививайся или помрешь».

Все это сбивает с толку многих людей.

Редакция «АН» решила внести свою ноту здравомыслия и приглашает авторов роликов о пользе и вреде прививок продемонстрировать свои эксперименты.

Пусть каждый желающий под запись наших камер докажет свою правоту.

Гарантируем объективность, репрезентативную чистоту проведения экспериментов под наблюдением независимого редакционного жюри.

Видеоматериалы будут выложены на сайте «АН»

Свои заявки на участие в эксперименте присылайте на наш телеграмм помощник @Argumenti_ru_bot либо на почту argumenti@argumenti.ru​

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