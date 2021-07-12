Болезненные месячные: почему не нужно терпеть

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12 июля 2021, 18:32

Фото из открытых источников

Тянущие боли внизу живота по время менструации омрачают жизнь и нарушают привычный ритм большинства женщин. Многие воспринимают боль как естественное и неизбежное состояние. Но так ли это и стоит ли бить тревогу, если во время менструации сильно болит живот?

Комментирует кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, хирург клиники НАКФФ Бокин Иван Игоревич:

Бокин Иван Игоревич - кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, хирург клиники НАКФФ Бокин Иван Игоревич



Болевой синдром у женщин перед менструацией может иметь несколько причин.



Одна из причин - анатомические особенности, а именно анатомическое строение шейки матки, когда происходит сужение цервикального канала, что препятствует отхождению крови из матки перед началом менструации, и с этим могут быть связаны боли спастического характера.

Для такой группы пациенток, если вы не обращались к врачу, безусловно необходимо записаться на консультацию к гинекологу. Облегчить боль в данном случае поможет спазмолитическая терапия - Ношпа, Баралгин, Спазган.



Боли также могут быть связаны с явлением эндометриоза (аденомиоза), когда происходит имплантация функционального слоя в мышечный слой матки, и стенки шейки матки неравномерно сокращаются во время менструации. Эта причина может также вызывать болевые ощущение, в данном случае унять боль вам помогут как и спазмолитики, так и анальгетики (Нурофен, Пенталгин).



Могут быть также явления дисфункционального характера, например, дисфункция яичников - с этим гораздо сложнее. В данном случае, как и во всех других, важно записаться на консультацию к гинекологу с ультразвуковым исследованием на 5-ый - 7-ой дней менструального цикла и дальнейшего обследования со сдачей крови на женские половые гормоны в две фазы. В данном случае коррекция будет гормональная с назначением тех или иных видов гормональных контрацептивов.



Стоит отметить, что у многих женщин после беременности и родов менструальные боли купируются, это физиологический процесс.



Подводя итоги: человек не должен терпеть боль. Боль - это не физиологично, необходимо всегда разбираться в причине и устранять именно ее, а не заниматься симптоматической терапией.

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