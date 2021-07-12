Даже по окончании пандемии естественная убыль населения не будет меняться ещё несколько лет

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12 июля 2021, 11:03

По сравнению с 2019 годом в России увеличилась смертность населения как минимум в полтора раза. При этом добиться его прироста российским властям не удавалось и до эпидемии. Демографы объясняют это падением рождаемости. В правительстве предлагают увеличить финансирование здравоохранения, и пересмотреть меры социальной поддержки.



По данным Росстата, с января по май текущего года страна потеряла 360 тысяч человек. Снижение смертности в России фиксируется с 2005 года. В 2015 году убыль населения начала нарастать. Рождаемость уменьшилась, несмотря на государственные программы поддержки.



По прогнозам экспертов, с окончанием пандемии естественная убыль населения не будет меняться ещё на протяжении нескольких лет. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв указал на прямую взаимосвязь между демографическими и экономическими процессами в России. Экономика не может быть сильной, если в ней не хватает достаточного количества работников. Старение и убыль населения вынуждают правительство искать трудовые ресурсы в других странах. Однако это будет неквалифицированная рабочая сила, не способная дать импульс развитию России.





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