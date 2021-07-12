В Челябинской области закроют дефицит вакцины от ковида

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12 июля 2021, 09:26 Анна Семенова

Вакцины должно хватить всем. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Регион получит две партии препарата «Спутник»

Каждые выходные в торговых комплексах, где организована вакцинация от коронавируса, собираются очереди. Многие уходят ни с чем – препарата всем не хватает. Но в ближайшее время вопрос будет решен. В Челябинскую область поступило 22950 доз «Спутника V». Их распределят по разным медучреждениям. Следом ждут еще одну поставку, 25 000 доз вакцины будут в регионе со дня на день. Таким образом, дефицит должен быть закрыт.

Кстати, всем, кто до сих пор сомневается в эффективности отечественной вакцины, стоит углубиться в изучение вопроса. Безопасность и эффективность препарата «Гам-КОВИД-Вак» уже признали на международном уровне. В скором времени вакцина получит одобрение ВОЗ.

Также скептикам напоминают, что от заболевания прививка не защищает. Но тяжелых последствий коронавируса привитый избежит.

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