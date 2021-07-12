Врач Терский назвал две причины популярности вакцины «КовиВак» у россиян

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12 июля 2021, 07:35 Источник: Прайм

медик, фото: pixels.com

Врач Максим Терский объяснил популярность разработанной Центром им. М.П. Чумакова вакцины против новой коронавирусной инфекции «КовиВак» в России, в частности, в Москве. Препарат закончился в столичных прививочных павильонах практически за сутки после очередной поставки.

Терский считает, что россияне хотят привиться именно «КовиВаком» по двум причинам. Во-первых, по его словам, это однокомпонентная вакцина и однократного введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Во-вторых, препарата произведено очень мало, поэтому приходится заниматься его поисками. При этом назвать плюсы или минусы сыворотки врач не смог, поскольку она еще находится в процессе клинических испытаний.

Он добавил, что потенциально инактивированная вакцина имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными препаратами. Терский отметил, что в условиях стремительных мутаций вируса это может стать ключевым фактором.

Однако врач уточнил, что после двукратного введения «Спутника V» более чем у 90% пациентов организм вырабатывает иммунитет с высоким антительным ответом.

Кроме того, Терский подчеркнул, что вакцинация – это «лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета».

«Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь»,- заключил эксперт.

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