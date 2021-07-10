Какие продукты лучше не употреблять в жару

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 июля 2021, 21:10 Кристина Хилькевич

Фото: Яндекс-картинки

В жаркие дни часто не хочется много готовить и употреблять горячие и тяжелые блюда. Во-первых, это сказывается на фигуре, к которой летом особое отношение. Мы чаще надеваем открытую одежду и хотим чувствовать легкость в теле. А во-вторых, усталость, вызванная высокой температурой, может повыситься из-за переедания. Следовательно, ухудшение настроения и лишние килограммы нам обеспечены.

Поэтому на замену приходит больше растительной пищи: свежие фрукты, овощи и ягоды.

Но не все продукты, даже безобидные на первый взгляд фрукты, могут стать хорошей заменой плотным обедам и ужинам.

Так от каких же продуктов стоит отказаться в пользу своему здоровью?

Цитрусовые

Стоит ограничить потребление апельсинов, грейпфрутов и других цитрусовых фруктов в период летнего сезона до 2 штук. Повышенный уровень витамина С, после их употребления способствует замедлению выработки меланина в нашем организме, который в свою очередь влияет на нашу кожу. Защищает от ультрафиолета и помогает добиться красивого загара. Рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Пирожные

Наверно, каждый знает про опасность употребления молочных продуктов в жару. К ним относятся и привлекательные пирожные со сливочными и заварными кремами, которые являются райским местом для размножения бактерий стафилококк. После попадания солнечных лучей на такое пирожное, есть его ни в коем случае нельзя.

Сладкие напитки





На первый взгляд вкусная замена обычной воде, чтобы утолить постоянную жажду. Но взамен соки и газировки усугубляют ситуацию с потребностью в жидкости, вызывая сильное обезвоживание организма, что приводит к слабости мышц, усталости, потере концентрации и проблемам со здоровьем.

Кофе

Верный друг после бессонных ночей и тяжелого утра в обычный период времени. Летом наоборот приводит к усталости, снижая работоспособность. А для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в жару небезопасен.



Квас

Один из самых популярных напитков летнего сезона, который не просто приятно выпить в жаркий день, но и из которого можно сделать полноценный перекус, обед или ужин – холодный суп окрошка. Но не стоит забывать, про правильную технику приготовления и хранения кваса. Естественное брожение этого напитка может образовывать вредные вещества, что легко может привести к отравлению. Но не многие знают, что в больших количествах квас опасен для людей, чьи проблемы со здоровьем затрагивают желудочно-кишечный тракт и высокое давление.



Лето – сезон здоровой и свежей пищи. Но при этом температурный режим уменьшает срок годности многих продуктов, а также становится благоприятным для размножения бактерий. Поэтому стоит покупать качественную продукцию в проверенных местах и отказываться от вредностей, что убивают наш организм.

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