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30 минут в день - безопасный порог общения дошкольников с гаджетами

, 14:13

30 минут в день - безопасный порог общения дошкольников с гаджетами

В период пандемии дошкольники стали чаще пользоваться смартфонами, что повлияло на их психическое развитие. В Российской академии образовании рекомендуют ограничить использование электронных устройств детьми. Родители должны внимательно изучить особенности своего чада для определения допустимого времени общения с гаджетом.

До пандемии среднестатистический дошкольник проводил порядка 24 часов в неделю с телефоном. Но карантин и самоизоляция привели к увеличению этого показателя. Чаще всего дети используют устройства для игр, просмотра мультфильмов. Мальчики играют дольше девочек в полтора раза. В 64% случаев дети остаются наедине с гаджетами без контроля родителей.

В финском Институте здравоохранения и социального обеспечения подтвердили риски появления у дошкольников эмоциональных проблем при злоупотреблении электронными устройствами. Впоследствии они могут испытывать серьёзные сложности при общении со сверстниками. Дополнительно к этому могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. По мнению психологов, 30 минут в день для ребёнка 3-4 лет будет достаточно. При этом важно учитывать, что именно ребёнок делает с устройством, что смотрит, анализировать его поисковые запросы. Лучше если это будут развивающие игры и мультфильмы. Для осуществления родительского контроля существуют многочисленные программы, отсекающие «взрослый» контент. А оторвать ребёнка от виртуального мира можно предложением погулять на площадке, прокатиться на велосипеде, поиграть в спортивные игры, пообщаться со сверстниками.

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