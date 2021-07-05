Мясников перечислил физические активности, способные продлить жизнь даже человеку с онкологией
5 июля 2021, 15:57
Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о лучшем способе продлить жизнь. По его словам, существуют физические упражнения, которые укрепят организм даже человека с серьезным заболеванием.
«Раковый больной лежит в постели и уже не встает. Если же он делает определенные упражнения, то живет дольше», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников добавил, что для поддержания физической формы совершенно не обязательно приобретать абонемент в фитнес-зал. Он рекомендует отказаться от лифта, больше ходить пешком, стоять, а не сидеть.
«Вам надо пойти куда-то? Идите пешком. Хотя бы пять километров в день нужно пройти», - пояснил врач.
Эксперт предлагает заниматься бегом, плаванием или другими видами физической активности.
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