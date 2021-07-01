В конце июля в России начнётся снижение заболеваемости COVID

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1 июля 2021, 17:09

По мнению экспертов, в конце июля в России начнётся снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это будет достигнуто благодаря вакцинации населения, окончанию учебного процесса. Также известно, что прирост инфицированных не может происходить в течение длительного периода времени, говорят специалисты лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова.



Вакцинация населения проводится во всех регионах страны. Особая активность наблюдается в столице. Это позволит жителям Москвы реже болеть. А если инфекция и попадёт в организм, то заболевание будет протекать в лёгкой форме.



Даже принимая во внимание неточность прогнозирования, пик заболеваемости будет пройден до сентября. Такие выводы специалисты делают на основе анализа предыдущих волн коронавируса. Осенью заболеваемость может возрасти, так как к учебному процессу вернутся непривитые студенты и школьники. Пока их активность находится на минимальном уровне.





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