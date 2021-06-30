Минздрав РФ сообщил о начале в России ревакцинации от коронавируса и вакцинации переболевших COVID-19

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30 июня 2021, 21:33 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 и вакцинация переболевших ковидом. Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

Согласно рекомендациям, привиться или ревакцинироваться гражданин может любым вакцинным препаратом, зарегистрированным в РФ. В случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при желании и при отсутствии противопоказаний, может быть осуществлена замена вакцины на другую.

В Минздраве отметили, что ревакцинация или вакцинация после болезни спустя полгода рекомендуется пока в нашей стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Такой период называется "экстренная вакцинация".

После достижения целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход на "рутинную вакцинацию" через 12 месяцев после перенесенного заболевания или ревакцинации.

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