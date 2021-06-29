Посетители мультимедийного исторического парка смогут привиться от COVID-19

Сайт правительства Челябинской области сообщает, что 30 июня с 10 до 14 часов в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» будет работать выездная бригада городской клинической больницы №8. Все желающие, при условии отсутствия противопоказаний, смогут привиться вакциной «Спутник V».
На 30 июня запланирован первый этап вакцинации, на 21 июля — второй. Прием будет вестись в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Главный врач ГКБ №8 Дмитрий Прокопьев также напомнил южноуральцам о важности соблюдения масочного режима и использования средств индивидуальной защиты.
Адрес парка: ул. Труда, 183.
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