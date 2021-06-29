Представители региональной Общественной палаты привились от коронавируса

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29 июня 2021, 18:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Они призвали южноуральцев довериться специалистам.

Во вторник, 29 июня, члены Общественной палаты Челябинской области коллективно привились от COVID-19 в поликлинике городской клинической больницы №1, сообщает сайт правительства региона. Перед процедурой все желающие вакцинироваться проконсультировались с терапевтом.

Большая часть представителей Общественной палаты поставили прививки еще весной, сегодня к ним добавились те, кто по каким-то причинам не сделал этого ранее. Общественники уверены, что вакцинация — необходимая мера для предотвращения распространения ковида.

«На сегодняшний день вакцинация — основной способ обезопасить себя и своих близких, — особо подчеркнула заместитель председателя палаты, доктор медицинских наук, профессор Марина Москвичева. — Основа, на которой изготовлена вакцина, позволяет максимально защитить организм от всех мутаций вируса. Даже если не получится полностью защитить организм от заболевания, то заболевание будет протекать в легкой форме».

Добавим, что записаться на прививку можно с помощью портала госуслуг. Режим работы выездных бригад публикуется на сайте министерства здравоохранения Челябинской области.

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