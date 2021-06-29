Аргументы Недели Здоровье 13+

Представители региональной Общественной палаты привились от коронавируса

, 18:58 Источник: Правительство Челябинской области

Представители региональной Общественной палаты привились от коронавируса
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Они призвали южноуральцев довериться специалистам.

Во вторник, 29 июня, члены Общественной палаты Челябинской области коллективно привились от COVID-19 в поликлинике городской клинической больницы №1, сообщает сайт правительства региона. Перед процедурой все желающие вакцинироваться проконсультировались с терапевтом.

Большая часть представителей Общественной палаты поставили прививки еще весной, сегодня к ним добавились те, кто по каким-то причинам не сделал этого ранее. Общественники уверены, что вакцинация — необходимая мера для предотвращения распространения ковида.

«На сегодняшний день вакцинация — основной способ обезопасить себя и своих близких, — особо подчеркнула заместитель председателя палаты, доктор медицинских наук, профессор Марина Москвичева. — Основа, на которой изготовлена вакцина, позволяет максимально защитить организм от всех мутаций вируса. Даже если не получится полностью защитить организм от заболевания, то заболевание будет протекать в легкой форме».

Добавим, что записаться на прививку можно с помощью портала госуслуг. Режим работы выездных бригад публикуется на сайте министерства здравоохранения Челябинской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости