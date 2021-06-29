Высокопатогенный штамм коронавируса достиг Европы

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29 июня 2021, 16:24

В ряде стран учёные выявили высокопатогенный «Лямбда» штамм коронавируса. Впервые его обнаружили в Южной Америке в конце лета прошлого года. С того времени он активно распространился по континенту.



Учёные считают, что высокий уровень заболевания и смертности связан напрямую с данным штаммом вируса. Его возможности объясняются высоким уровнем проникновения в человеческие клетки и умением обходить антитела. Штамм уже имеет множество мутаций.



Учёные пока не изучили возможность данного вида коронавируса избегать действия вакцины. Штамм «Лямбда» распространяется с очень большой скоростью и уже достиг Европы.





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