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Высокопатогенный штамм коронавируса достиг Европы

, 16:24

Высокопатогенный штамм коронавируса достиг Европы

В ряде стран учёные выявили высокопатогенный «Лямбда» штамм коронавируса. Впервые его обнаружили в Южной Америке в конце лета прошлого года. С того времени он активно распространился по континенту.

Учёные считают, что высокий уровень заболевания и смертности связан напрямую с данным штаммом вируса. Его возможности объясняются высоким уровнем проникновения в человеческие клетки и умением обходить антитела. Штамм уже имеет множество мутаций.

Учёные пока не изучили возможность данного вида коронавируса избегать действия вакцины. Штамм «Лямбда» распространяется с очень большой скоростью и уже достиг Европы.

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