Высокопатогенный штамм коронавируса достиг Европы

В ряде стран учёные выявили высокопатогенный «Лямбда» штамм коронавируса. Впервые его обнаружили в Южной Америке в конце лета прошлого года. С того времени он активно распространился по континенту.
Учёные считают, что высокий уровень заболевания и смертности связан напрямую с данным штаммом вируса. Его возможности объясняются высоким уровнем проникновения в человеческие клетки и умением обходить антитела. Штамм уже имеет множество мутаций.
Учёные пока не изучили возможность данного вида коронавируса избегать действия вакцины. Штамм «Лямбда» распространяется с очень большой скоростью и уже достиг Европы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.