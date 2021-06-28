В Германии наличие у человека антител не имеет медицинского значения в отношении к COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 июня 2021, 15:56

Фото: pixabay.com

В России большое количество антител в организме человека считается освобождением от ограничений, связанных с COVID-19. В Германии же так не думают.



В Липецке глава администрации заявил, что «посещение массовых мероприятий рекомендовано только при наличии справки ПЦР-тестирования, документа о вакцинации либо справки о наличии антител, полученной не ранее четырех месяцев назад». Российские СМИ также сообщают, что антитела являются индульгенцией для свободной от ограничений жизни.



Тем временем правительство Германии выпустило «Предписания по урегулированию облегчений и исключений защитных мер для предотвращения распространения COVID-19». И там написано: «Выздоровевшим считается лицо, предоставившее ПЦР-тест. Лишь теста на антитела для доказательства перенесенной болезни недостаточно, независимо от их измеренного количества».



В Москве на каждом углу предлагаются тесты на антитела, и все гордятся их наличием. В Германии они не имеют никакого медицинского значения как мера против коронавируса. Антитела не дают точных сведений ни о заражении, ни о перенесенном заболевании, ни о приобретенном иммунитете.



Вот что думают по этому поводу ученые эпидемиологического института имени Роберта Коха:



«Как полностью проведенная вакцинация, так и перенесенная инфекция SARS-CoV-2 дают всем иммунологически здоровым людям – за небольшим исключением – защиту от COVID-19. Через 14 дней после серии вакцинации также образуется полная защита. Сколько она длится, пока не известно ни в отношении перенесенной болезни, ни для различных вакцин.



Имеющиеся на сегодня клинические и иммунологические данные говорят о защитном воздействии как минимум в течение 6-8 месяцев после перенесенной инфекции. Иммунная защита создается с помощью антител, а также компонентов клеточного иммунитета, и может индивидуально различаться.



Некоторые люди могут перенести заболевание и, несмотря на это, не выработать никаких антител. Напротив, тест на антитела после контакта с иным коронавирусом (не SARS-CoV-2) может быть положительным без предшествовавшего COVID-19.



Пока не известно, насколько высока должна быть концентрация антител (т.н. серологический коррелят защиты), чтобы после перенесенного заболевания можно было бы исходить из гарантированной защиты.



Качество находящихся на рынке тестов для доказательства антител SARS-CoV-2 весьма различно. Тесты разнятся по своей специфичности. В единичных случаях при использовании теста хорошего качества удастся, возможно, точно доказать перенесенную болезнь. Однако из-за необозримости большого числа различных используемых тестов и недостатка серологического коррелята на настоящий момент невозможна обобщающая оценка анализа на антитела, чтобы доказать иммунную защиту. …



Те, кто, несмотря на позитивный тест на антитела, не выработал защиты от COVID-19, подвержены опасности».



Немецкие ученые подчеркивают:



«Постоянная комиссия по вакцинации рекомендует не проводить никакого контроля успеха прививки, ни после первой, ни после второй дозы. В настоящее время для привитых не определены никакие серологические корреляты, которые могли бы подходить в качестве заместительного маркера существующего иммунитета. Так что нельзя назвать пороговое значение, после которого можно говорить о гарантированной защите. Кроме того, независимо от наличия антител, после вакцинации должен вырабатываться клеточный иммунитет. Может ли в дальнейшем быть определен серологический коррелят воздействия вакцины, нельзя утверждать с уверенностью. …



После полной вакцинации вероятность, что кто-то может быть позитивно протестирован на коронавирус, уже понижена, но не равна нулю».



Так кому верить - врачам и лаборантам в России или немецким ученым?



До достижения массового иммунитета в России пройдет много времени. Пандемия сама собой не закончится. Люди будут болеть и умирать.



Необходимо продолжать носить в общественных местах и транспорте маски и соблюдать контактные ограничения. Без ресторанов, театров и концертов пока тоже можно обойтись.





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