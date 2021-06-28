Российская вакцина «Спутник V» не попадёт на европейский рынок раньше сентября

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28 июня 2021, 11:01

Противовирусная вакцина «Спутник V» будет оценена Европейским агентством лекарственных средств не раньше сентября. Причина - в неполном предоставлении разработчиком данных о препарате.



Оформлением заявки на применение вакцины за рубежом занимался Российский фонд прямых инвестиций, в котором заверили, что все испытания препарата завершены, и он имеет положительный отзыв от европейских коллег.

В Европе одобрение пока получили лишь 4 вакцины. Люди, привившиеся такими препаратами, получают разрешение на беспрепятственное перемещение по странам ЕС.



Если российский «Спутник» будет одобрен, то привитые им граждане получат право беспрепятственного въезда в Европу. Пока что препарат из России признали Греция, Эстония, Хорватия. Они готовы впускать на свою территорию россиян и других граждан, привитых данной вакциной.



«Спутник V» изучают не только в Европе, но и во Всемирной организации здравоохранения. При положительном результате вакцина будет включена в реестр средств для использования в условиях чрезвычайных ситуаций. Сейчас ВОЗ изучает пакет документов клинического испытания российского препарата. Параллельно осуществляется контроль производства вакцины.





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