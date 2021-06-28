Кардиолог Хачирова объяснила, что употреблять кофе в жаркую погоду следует с соблюдением некоторых условий

Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что в жару люди могут пить горячий кофе, однако не следует игнорировать ряд условий. К примеру, стоит помнить, что в жаркую погоду употребление такого напитка может привести к обезвоживанию, поскольку он активно выводит из организма жидкость.
Специалист призвала россиян пить кофе в летний зной аккуратно. По ее словам, когда температура воздуха высокая, важно поддерживать водный баланс организма. Хачирова рекомендовала на каждый стакан данного напитка употреблять такое же количество воды.
Кроме того, врач-кардиолог посоветовала гражданам с осторожностью относиться к сочетанию кофе с энергетиком или апельсиновым соком. Что касается количества выпитого человеком кофе, то здесь следует прислушиваться к собственным ощущениям, добавила Хачирова.
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