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Кардиолог Хачирова объяснила, что употреблять кофе в жаркую погоду следует с соблюдением некоторых условий

, 07:24 Источник: Радио Sputnik

Кардиолог Хачирова объяснила, что употреблять кофе в жаркую погоду следует с соблюдением некоторых условий
pixabay.com

Врач-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что в жару люди могут пить горячий кофе, однако не следует игнорировать ряд условий. К примеру, стоит помнить, что в жаркую погоду употребление такого напитка может привести к обезвоживанию, поскольку он активно выводит из организма жидкость.

Специалист призвала россиян пить кофе в летний зной аккуратно. По ее словам, когда температура воздуха высокая, важно поддерживать водный баланс организма. Хачирова рекомендовала на каждый стакан данного напитка употреблять такое же количество воды.

Кроме того, врач-кардиолог посоветовала гражданам с осторожностью относиться к сочетанию кофе с энергетиком или апельсиновым соком. Что касается количества выпитого человеком кофе, то здесь следует прислушиваться к собственным ощущениям, добавила Хачирова.

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