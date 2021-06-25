Врождённые пороки сердца можно определить в перинатальный период

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 июня 2021, 10:57

В России на тысячу новорождённых приходится 10 малышей с проблемами сердца. Главный детский кардиолог Минздрава России профессор Мария Школьникова говорит, что мировая революция в лечении сердечно-сосудистых заболеваний произошла в 70-е годы прошлого столетия. Но у нас значительные изменения в области кардиохирургии состоялись только в середине 2000-х годов. С этого времени количество смертей от болезней сердца начало стремительно сокращаться.



Определение пороков сердца в раннем возрасте позволяет пациентам рассчитывать на долгую жизнь. При этом ряд сердечных заболеваний не имеют явных симптомов и требуют от медиков хороших знаний и точной диагностики. Современная техника позволяет определить до 90% пороков сердца ещё во внутриутробный период. В остальных случаях заболевания выявляются в роддоме.



Создание системы поддержки кровообращения спасло тысячи детских жизней. Но серьёзной проблемой российского здравоохранения является нехватка детских кардиологов. В некоторых федеральных округах они буквально в дефиците.





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