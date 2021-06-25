Южноуральцы начали активнее прививаться от COVID-19

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25 июня 2021, 07:17 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В понедельник регион получит еще 50 тысяч компонентов вакцины.

Во время пресс-конференции, посвященной эпидемологический ситуации в Челябинской области, первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала о возросшем темпе вакцинации. По ее словам, раньше за один день прививалось 3,7-4,5 тысяч жителей региона, а на этой неделе был зафиксирован рекорд: первый компонент вакцины получили почти 10 тысяч человек, второй — еще 2 тысячи.

«Если мы сохраним такие темпы вакцинации ежедневно, то достичь коллективного иммунитета нам удастся уже к сентябрю, — констатировала Ирина Гехт. — В новый осенне-зимний эпидсезон мы вступим подготовленными, со сформированным иммунитетом».

В Челябинской области продолжает увеличиваться количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщает сайт правительства региона. Власти призывают южноуральцев соблюдать меры личной санитарной безопасности и вакцинироваться. Южный Урал уже получил более 400 тысяч компонентов вакцины, в ближайший понедельник ожидается поставка еще 50 тысяч единиц.

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