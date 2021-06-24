Почти 300 тысяч южноуральцев завершили вакцинацию от COVID-19

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24 июня 2021, 08:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области продолжается прививочная кампания.

В ходе областного совещания с главами муниципалитетов первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала о темпах вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Южный Урал получил 415 тысяч компонентов вакцины, это препараты «Гам-КОВИД-Вак», «Эпи-ВАК-Корона» и «КовиВак». Один компонент прививки поставлен 363 тысячам человек, полностью завершили вакцинацию 298 тысяч.

По словам первого заместителя губернатора, если раньше основными методами профилактики были противоэпидемиологические ограничительные мероприятия, то теперь к ним добавилось формирование коллективного иммунитета. Для достижения этой цели должно быть вакцинировано 60% взрослого населения региона, это 1,6 миллиона человек.

Напомним, что в Челябинской области работает работают прививочные пункты, мобильные выездные бригады. К прививочной кампании подключаются органы государственной власти, учреждения и предприятия. 21 июня губернатор Алексей Текслер поставил прививку от ковида. Также, например, сотрудники минцифры региона и его подведомственных учреждений прошли добровольную вакцинацию.

«Я призываю южноуральцев не бояться вакцинироваться. Нет ничего дороже здоровья и жизни близких и родных», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

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