Мутант мутирует - учёные выясняют эффективность вакцин против разновидностей коронавируса

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22 июня 2021, 18:38

Индийский штамм SARS-CoV-2, который назвали «Дельта» начал мутировать. Новому подвиду присвоено имя «Дельта плюс». Учёные пока не знают, поддаётся ли он лечению лабораторными антителами.



Мутант может представлять большую опасность, чем его прародитель. Следы «Дельта плюс» уже обнаружены во многих странах Европы, Азии, Африки и Америки - всего в 10 странах. Возможно, что эта не последняя разновидность «Дельты». Индия будет подкидывать миру всё новые «плюсы».



Учёные сейчас выясняют, может ли «Дельта плюс» противостоять вакцинам против коронавируса. На всякий случай вирусологи предлагают заменить в вакцинах нынешний S-белок на индийскую версию. Но для этого нужно пройти регуляторные процедуры, вся эта бюрократия отнимает немало времени, и к её завершению, вирус может ещё несколько раз мутировать. Поэтому сейчас ставится вопрос об ускоренном прохождении процедур по замене в антиковидных вакцинах одного S-белка на другой.





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