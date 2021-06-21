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Оториноларинголог Зайцев заявил, что воспаление слизистой заставляет переболевших COVID-19 чувствовать запах гнили

, 10:13 Источник: URA.RU

Оториноларинголог Зайцев заявил, что воспаление слизистой заставляет переболевших COVID-19 чувствовать запах гнили
нос, рука, pixabay.com

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в рамках разговора с журналистами в понедельник, 21 июня, объяснил, почему перенесшие коронавирус нового типа люди ощущают запах гнили.

Владимир Зайцев отметил, что COVID-19 способен вызывать ринит, провоцирующий воспаление гайморовых пазух. Врач в беседе с URA.RU отметил, что впоследствии отекает слизистая не только в пазухах носа, но также в соустье. Далее отверстие вскрывается и зловоние усиливается, так как воспаление прогрессирует с каждым днем.

Неприятный запах исчезает, когда отверстие начинает очищаться.

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