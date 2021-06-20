Учёные из Оксфордского университета заявили, что быстро вылечить COVID-19 поможет использование ингалятора от астмы

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20 июня 2021, 18:04 Источник: Тelegraph

фото: pixabay.com

Использование ингалятора, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусной инфекцией побыстрее выздороветь.

О своём открытии сообщили учёные из Оксфордского университета. Британские учёные провели исследование, которое показало, что препарат будесонид способствует сокращению времени выздоровления пациента с коронавирусом примерно на три дня.

Статья учёных опубликована в британском издании Telegraph.

Представитель Министерство здравоохранения Великобритании Джо Черчилль заявил, что учёные продолжат отслеживать результаты испытаний использования ингалятора для лечения ковида.

Специалисты отметили, что будесонид можно использовать для лечения коронавирусной инфекции амбулаторно.

Британские врачи планируют использовать этот лекарственный препарат индивидуально для каждого пациента.

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