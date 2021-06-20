Главный ревматолог Москвы Алёна Загребнева предупредила, что последствиями коронавируса могут стать аутоиммунные заболевания

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20 июня 2021, 16:59

фото: pixabay.com

Последствиями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 могут стать аутоиммунные заболевания, в том числе артриты, волчанка, полимиозиты. Главный ревматолог московского департамента здравоохранения Алёна Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что об аутоиммунных заболеваниях известно много, но ничего конкретного.

Доктор Загребнева отметила, что пусковыми факторами артритов и полимиозитов может быть инфекция, в том числе коронавирусная, и уже сейчас появились «дебюты суставных синдромов» у некоторых пациентов, перенёсших ковид, даже в лёгкой форме. По словам главного столичного ревматолога, также виден отсроченный всплеск через 1, 3, 6 месяцев — дебюты аутоиммунных заболеваний таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полимиозиты.

Видят аналогичную картину и врачи-нефрологи. Загребнева призвала граждан сделать прививку, чтобы избежать тяжёлых последствий коронавируса.

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