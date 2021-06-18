Мишустин подписал постановление о проведении специальной диспансеризации для переболевших COVID-19

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18 июня 2021, 15:27 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти специальную диспансеризацию - углубленную. Объявление о специальной диспансеризации для перенесших коронавирус в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства подписал постановление, согласно которому углубленная диспансеризация будет проходить с 1 июня в два этапа.

В первый этап включены семь исследований:анализы крови - общий и биохимический, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией нового типа, положено сдать анализ на определение концентрации D-димера в крови, способный выявлять признаки тромбообразования. Эти обследования можно будет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап.

Второй этап будет включать три обследования: эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов ног.

При выявлении по результатам диспансеризации у пациента хронических заболеваний или рисков их возникновения, ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

Список медицинских учреждений, где пациентам можно пройти углубленную диспансеризацию, опубликуют на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале госуслуг.

Порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию установит Минздрав РФ. В первую очередь пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Пациентам позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены, могут пригласят через СМС, по электронной почте или сообщить в личный кабинет на портале госуслуг.

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