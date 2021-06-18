Эпидемиолог Горелов назвал нормой исчезновение антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

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18 июня 2021, 13:32 Источник: URA.RU

медик, фото: pixels.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал снижение уровня антител спустя девять месяцев после вакцинации «ЭпиВакКороной». По его словам, после прививки сохраняют иммунитет более 50% человек.

«… у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций», - пояснил он.

Горелов отметил, что вакцина от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет.

«В рамках первой-второй фазы клинических испытаний на добровольцах после трех и шести месяцев антитела выявлялись 100% у всех. После девяти месяцев — более чем у половины», - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее глава «Вектора» Ринат Максютов заявил, что через три и шесть месяцев после введения «ЭпиВакКороны» антитела отмечались у всех добровольцев, а через девять месяцев примерно у половины их не было.

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