В России увеличилась смертность от алкоголя

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18 июня 2021, 11:42

По данным Росстата, в прошлом году более 50 тысяч человек скончалось из-за высокого уровня употребления алкоголя. Увеличилось также количество смертей, связанных с расстройством психики.



В Минздраве сообщили, что самым «пьющим» регионом оказалась Чукотка. Далее идут Ненецкий АО и Пензенская область. Пандемия и последовавший за ней режим самоизоляции привели к увеличению потребления алкоголя на 3%.



Почву для алкоголизма создают экономические и социальные проблемы в стране. Излишнее употребление алкоголя вызывает нарушения в работе сердца, моче-половой системы и т.д. Чтобы не портить статистику, регионы часто манипулируют данными в кодировании причин смерти. Алкоголизм записывают в проблемы нервной системы.



Идеология саморазрушения, безответственное отношение к собственному здоровью стали привычной чертой российской ментальности. Алкоголь также становится частой причиной смертельных ДТП, несчастных случаев. В таких условиях рассчитывать на повышение продолжительности жизни не приходится.





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