В Челябинской области растет количество заболевших ковидом

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17 июня 2021, 11:34 Анна Семенова

От попадания в красную зону защитит только прививка. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

А между тем вакцину предлагают уже и домашним животным

Пока количество выписанных все же выше, чем «свежезаболевших». За минувшие сутки, 16 июня, 109 человек успешно окончили лечение, а 95 начали его.

В то же время вновь поползла вверх статистика по умершим от коронавируса. Если несколько дней назад фиксировались одна-две смерти, то за прошедший день не справились с болезнью пятеро южноуральцев.

Гораздо больше людей стало обращаться в лаборатории, чтобы сделать тест. За сутки было проведено 8420 исследований.

Медики не устают повторять, что единственной защитой от постоянного распространения ковида станет только прививка.

Вакцину предлагают даже домашним животным (а они, как мы знаем, тоже могут заболеть коронавирусом). Доза препарата для братьев наших меньших стоит всего 377 рублей. Приобрести препарат и ввести его кошке или собаке можно в областной ветстанции. Как и людям, животным требуется два укола с интервалом в 21 день.

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