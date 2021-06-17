Смешно: китайцы боятся заразиться коронавирусом из России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 июня 2021, 10:32

В связи с коронавирусной инфекцией китайские власти ввели новое требование для экспортёров животноводческой продукции из России.



Для получения допуска на рынок Поднебесной предприятие-экспортёр должен проинспектировать китайский специалист. Но границы закрыты, угроза заражения высокая, поэтому в Пекине придумали проверять по видеосвязи как поставщики выполняют антиковидные меры. Вот как они заботятся о здоровье граждан своей страны. Сначала позаражали весь мир, а потом от этого же мира стали шарахаться.



Конечно, КНР является крупным потребителем продукции российского агропромышленного комплекса - 1 млн тонн масложировой и 316 тыс. тонн мясной, -поэтому сделают им видеоэкскурсию, пусть смотрят, что нет у нас летучих мышей и всякой другой вонючей живности в коровниках и свинарниках. Жаль, конечно, что нельзя разом взять и отменить этот экспорт, чтобы вся продукция осталась в России, снизив цены для населения.





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