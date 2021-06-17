Как обезопасить себя от переносимых комарами вирусов

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17 июня 2021, 10:11

По данным Роспотребнадзора, в России 100 видов комаров из 8 родов. Они могут стать переносчиками эпидемиологических заболеваний - туляремии, сибирской язвы, малярийного плазмодия, дирофиляриозы, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), лихорадки, вызываемые вирусами группы Калифорнийского энцефалита (лихорадки Инко, Тягиня, Хатанга), а также лихорадки Батаи, Синдбис и других.



Опасные комары могут попасть в страну вместе с самолётами. Несмотря на дезинфекцию, бывает, что долетают они к нам из дальних стран. А затем малярийные комары размножаются в пресной воде - реке, озере, бочке, ведре, в миске, даже в сыром подвале или цветочном горшке. Поэтому специалисты советуют держать помещения сухими, а ёмкости с водой закрывать крышками, на окна вешать москитные сетки, пользоваться репеллентными средствами. Также комаров отпугивают эфирным масла, содержащиеся в парфюмерии - таких растений как цитронелла, гвоздика, герань, тимьян, лаванда, лемонграсс, базилик, эвкалипт лимонный.



Ещё один способ уберечься от заморских болезней - сделать прививку перед выездом в страны, где опасные заболевания становятся причиной эпидемий.





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