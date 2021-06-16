136 вакцинированных пациентов попали с диагнозом COVID-19 в «Коммунарку»

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16 июня 2021, 22:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Главный врач широко известной больницы ГКБ№40, которая располагается в Коммунарке сообщил, что вверенный ему стационар недавно принял около 140 больных с диагнозом COVID-19. Все они до этого прошли вакцинацию, правда, большинство из них успели получить лишь первый укол вакцины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главный врач ГКБ№40 Денис Проценко поговорил с блогером Александром Цыпкиным о статистике третьей волны пандемии COVID-19. В частности, он заявил: «Через наши руки прошло 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации». Он также сообщил, что большая часть из них успели получить только первый укол противоковидной вакцины.

По информации «Интерфакса» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду сообщила, что при столь быстрой скорости увеличения количества инфицированных коронавирусом – коечный фонд в московских больницах закончится через 2-3 недели.

Ранее сообщалось о появлении «московского» штамма COVID19, правда, нет пока информации о том, насколько он опаснее изначального – «уханьского». Кроме того, в столичных СМИ упоминалось о появлении в Москве «индийского» штамма, натворившего немало бед в самой Индии.

Эксперты, в ходе передачи «Открытый эфир» телеканала «Звезда», называли оптимальные условия развития коронавируса – это около плюс 10 градусов по Цельсию при влажности 80% и выше. Как видим, ему комфортно и при более высоких температурах, лишь бы влажность воздуха была на нужном 80-процентном уровне. Кроме того, специалисты сообщили, что COVID19 имеет признаки искусственного происхождения и он является очень эффективным биологическим оружием.

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