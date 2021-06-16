Долгосрочным осложнениям от COVID-19 подвержены порядка 15 миллионов человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 июня 2021, 13:21 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

У некоторых людей, переболевших коронавирусом, последствия сохраняются еще спустя несколько месяцев. Бывает, что заболевание переходит в тяжелую хроническую форму, при этом COVID-19 может поражать практически любые органы.



Известно, что коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Он поражает верхние дыхательные пути, а затем спускается в легкие. Тем временем ученые выяснили, что при проникновении COVID-19 из носоглотки в кровь, он быстро разносится по всему телу и наносит удар по наиболее уязвимым органам. Коронавирус способен нарушать работу нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. Получается, что и долгосрочные осложнения COVID-19 могут проявиться фактически где угодно.



По данным Национальной статистической службы Великобритании, почти у каждого седьмого пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 симптомы коронавируса растягиваются по меньшей мере на три месяца. Поэтому, вполне можно предположить, что к настоящему моменту признаки и симптомы «длительного» коронавируса могут испытывать по меньшей мере порядка 15 миллионов человек.



Глава Национального института здоровья США сообщил, что в основном на несколько месяцев симптомы COVID-19 затягиваются у относительно молодых американских пациентов в возрасте до 40 лет. При этом женщин среди них намного больше, чем мужчин - 70–80%.



Руководитель научного направления в исследовательском фонде PolyBio Эми Проал перечислила несколько возможных причин «длительного» коронавируса:



- В ходе острой фазы заболевания COVID-19 существенно повреждает какой-либо орган, например, за счет фиброза. Когда острая фаза проходит, пораженный орган не всегда может восстановить свои функции в полном объеме.



- Несмотря на то, что ПЦР-тесты не могут обнаружить вирус, он не покидает тело пациента окончательно, а остается в том или ином органе.



- Коронавирус нарушает с детства заложенные настройки иммунной системы организма и сбивает сигналы белков-интерферонов, которые сдерживают другие вирусы, постоянно живущие в организме. В результате эти вирусы активизируются и начинают активно размножаться.



- В результате случайного совпадения коронавирус фактически вступает в конфликт с ДНК пациента, превращая COVID-19 в хроническое аутоиммунное заболевание. Происходит это, когда один из производимых в организме пациента белков оказывается похожим по форме и размеру на белок самого вируса. Этот феномен известен как молекулярная мимикрия, и даже если по составу между двумя белковыми молекулами нет почти ничего общего, такого совпадения может быть вполне достаточно. Запущенный организмом агрессивный иммунный ответ на заражение неизбежно будет попутно уничтожать и собственные клетки пациента, производящие необходимые ему белки.





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