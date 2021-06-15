В России от ковида может погибнуть миллион человек

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15 июня 2021, 12:45

Низкая скорость вакцинации, отсутствие карантинных ограничений могут привести к избыточной смертности россиян. Эксперты не исключают появления новых, более агрессивных штаммов коронавируса.



Состояние коллективного иммунитета учёными и чиновниками оценивается по-разному. В оперативном штабе говорят, что за весь период пандемии заразилось 5 миллионов человек. По заявлению президента России Владимира Путина, коллективный иммунитет, способный противостоять вирусу, может быть выработан после вакцинации 60% населения. Учёные считают, что в ходе контакта с коронавирусом иммунитет выработался уже почти у 70% россиян. Однако этого недостаточно, чтобы остановить распространение инфекции. Если в стране начнётся третья волна, она может привести к потере от 150 тысяч до полумиллиона человек. С учётом уже умерших это будет миллион и больше.



Столице и регионах стремительно заполняются ковид-госпитали. В ряде субъектов закрываются театры, места развлечения и отдыха людей, вводятся дополнительные ограничения.





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