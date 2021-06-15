Южноуральские врачи рассказали, как загорать без вреда для здоровья

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15 июня 2021, 10:11 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Защищать нужно не только кожу, но и глаза.

Сайт «Полит 74» опубликовал материал о том, как безопасно проводить время на солнце. Врач-дерматолог городской клинической больницы № 8 Челябинска Ольга Голубченко порекомендовала южноуральцам загорать только в определенное время — до 10-11 и после 15-16 часов. В полдень, когда солнце наиболее активно, лучше не выходить на улицу, а если это необходимо, то использовать солнцезащитный крем. Солнечный свет может привести к старению кожи и вызвать различные заболевания.

Пребывая летом на улице, стоит помнить и о защите глаз: яркое солнце может привести к ультрафиолетовому облучению сетчатки, отмечает врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением больницы № 8 Лариса Удалова. Если есть симптомы ожога — покраснение и слезотечение, пятна перед глазами, — стоит незамедлительно обратиться в травмпункт.

Какие меры защиты подойдут конкретному человеку, подскажет врач во время личного приема.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.

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