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В Роспотребнадзоре заявили, что справиться с COVID-19 поможет вакцинация и привиться важно летом

, 07:23 Источник: Сайт Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре заявили, что справиться с COVID-19 поможет вакцинация и привиться важно летом
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Окончательно справиться с эпидемией коронавирусной инфекцией COVID-19 поможет только вакцинация населения. По этому вопросу совпадают мнения инфекционистов и эпидемиологов.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзора) пояснили, что коронавирусная инфекция нового типа не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, заражение которой может закончиться неблагоприятным исходом.

Специалисты отметили важность привиться летом, поскольку можно подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда традиционно заболеваемость ОРВИ и гриппом гораздо выше.

Роспотребнадзор напомил, что в России проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Сейчас для граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учеными.

Специалисты ведомства рассказали, как подготовиться к прививке. Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Если человек аллергик, ему нужно обязательно сообщить об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, поскольку у них разный состав.

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